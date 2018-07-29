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Олимпик – Ворскла – 1:0 – видео гола и обзор матча

19:38 69 Читати українською
Олимпик – Ворскла – 1:0 – видео гола и обзор матча
Олимпик – Ворскла – 1:0 – видео гола и обзор матча

Олимпик дома минимально обыграл Ворсклу в матче 2-го тура чемпионата Украины.

Олимпик открыл счет в начале второго тайма. Дегтярев заработал штрафной в центре поля и быстро разыграл его, отдав на забегающего Балашова. Виталий выбежал на свидание с Шустом, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

Эта победа стала первой для Олимпика в сезоне и дончане расположились на 6 позиции. Ворскла второй раз подряд проиграла и имеет 0 очков за 2 стартовые туры.

Чемпионат Украины 2018/19, 2 тур

Олимпик – Ворскла – 1:0

Гол: Балашов, 51

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Украина2 тур

Олимпик - Ворскла: Воскресенье 29 июля 2018

Олимпик
Матч окончен
1 : 0
Ворскла
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Олимпик - Ворскла Ворскла Ворскла Олимпик Олимпик Видеоновости Виталий Балашов Виталий Балашов
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