Олимпик – Ворскла – 1:0 – видео гола и обзор матча

Олимпик дома минимально обыграл Ворсклу в матче 2-го тура чемпионата Украины.

Олимпик открыл счет в начале второго тайма. Дегтярев заработал штрафной в центре поля и быстро разыграл его, отдав на забегающего Балашова. Виталий выбежал на свидание с Шустом, обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

Эта победа стала первой для Олимпика в сезоне и дончане расположились на 6 позиции. Ворскла второй раз подряд проиграла и имеет 0 очков за 2 стартовые туры.

Чемпионат Украины 2018/19, 2 тур

Олимпик – Ворскла – 1:0

Гол: Балашов, 51