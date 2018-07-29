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Сачко: Олімпік ні в чому нас не перевершив

20:29 107 Читать на русском
Сачко: Олімпік ні в чому нас не перевершив
Василь Сачко / фото: ФК Ворскла

Головний тренер Ворскли Василь Сачко поділився враженнями після матчу 2-го туру УПЛ проти Олімпіка.

"Я хлопцям говорив, що нас чекає дуже важкий сезон. Комплектація у нас ще не закінчилася. Зараз шукаємо двох-трьох виконавців.

Що стосується гри, від футболістів чекав набагато більшого. Або це, можливо, так вплинула попередня гра з Динамо, або ще щось, але деяких я просто не впізнаю. Ми зовсім про інше домовлялися.

Олімпік – Ворскла – 1:0 – відео гола та огляд матчу

У разі, коли хтось не може повністю віддаватися грі, то нехай мені про це скаже, і я заміню його на іншого виконавця. Грати ми почали після пропущеного гола. Включили швидкість, якої до цього не було. Почали створювати моменти, але було вже пізно.

Олімпік не перевершив нас у чомусь. Рівна гра, але перемогу ми сьогодні не заслужили. Я тренер, від мене залежить чимало, але далеко не все. Я впевнений, що у Львові у нас буде зовсім інша гра", – цитує Сачка офіційний сайт Ворскли.

Україна2 тур

Олімпік - Ворскла: Неділя 29 липня 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 0
Ворскла
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Василь Сачко Василь Сачко Олімпік - Ворскла Ворскла Ворскла
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