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Олімпік мінімально здолав Ворсклу

18:53 213 Читать на русском
Олімпік мінімально здолав Ворсклу
Олімпік – Ворскла: огляд матчу - Соцмережі

В матчі 2 туру УПЛ Олімпік обіграв Ворсклу завдяки голу Балашова.

В першому таймі команди діяли обережно, через що і моментів біля воріт було дуже мало. Ближче до кінця першої половини таки вдалось створити загрозу. Спочатку Кравченко пробив зі штрафного і влучив у стійку воріт Ворскли. Полтавчани відповіли небезпечним випадом Кобахідзе, але Кринський впорався з його підступним ударом.

А в другому таймі Олімпік вийшов вперед в рахунку. Дегтярьов заробив штрафний в центрі поля і швидко розіграв його, віддавши на забігаючого Балашова. Віталій вибіг на побачення з Шустом, обіграв його і закотив м'яч в порожні ворота. Балашов мав нагоду оформити дубль, однак після скидки партнера пробив повз дальню стійку. У Ворскли в основному моменти намагався створити Кобахідзе, проте його зусиль виявилось недостатньо і Олімпік в підсумку святкував перемогу в матчі.

Ця перемога стала першою для Олімпіка в сезоні і донеччани розташувались на 6 позиції. Ворскла вдруге поспіль програла і має 0 очок за 2 стартові тури.

Чемпіонат України 2018/19, 2 тур

Олімпік – Ворскла – 1:0

Гол: Балашов, 51

Україна2 тур

Олімпік - Ворскла: Неділя 29 липня 2018

Олімпік
Матч завершено
1 : 0
Ворскла
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