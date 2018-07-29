Олімпік мінімально здолав Ворсклу

В матчі 2 туру УПЛ Олімпік обіграв Ворсклу завдяки голу Балашова.

В першому таймі команди діяли обережно, через що і моментів біля воріт було дуже мало. Ближче до кінця першої половини таки вдалось створити загрозу. Спочатку Кравченко пробив зі штрафного і влучив у стійку воріт Ворскли. Полтавчани відповіли небезпечним випадом Кобахідзе, але Кринський впорався з його підступним ударом.

А в другому таймі Олімпік вийшов вперед в рахунку. Дегтярьов заробив штрафний в центрі поля і швидко розіграв його, віддавши на забігаючого Балашова. Віталій вибіг на побачення з Шустом, обіграв його і закотив м'яч в порожні ворота. Балашов мав нагоду оформити дубль, однак після скидки партнера пробив повз дальню стійку. У Ворскли в основному моменти намагався створити Кобахідзе, проте його зусиль виявилось недостатньо і Олімпік в підсумку святкував перемогу в матчі.

Ця перемога стала першою для Олімпіка в сезоні і донеччани розташувались на 6 позиції. Ворскла вдруге поспіль програла і має 0 очок за 2 стартові тури.

Чемпіонат України 2018/19, 2 тур

Олімпік – Ворскла – 1:0

Гол: Балашов, 51