Сачко нашел праздничное объяснение поражению Волыни – курьез дня из Первой лиги
11:40 - Читати українською
Главный тренер луцкой Волыни Василий Сачко прокомментировал поражение своих подопечных от краматорского Авангарда (0:1) в рамках 10-го тура Первой лиги.
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"Это какой-то Хэллоуин. Есть хорошая пословица: "Не ищите логики в футболе ". Это вот сегодня.
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Я очень расстроен, это худшое событие для меня за все время. Я очень разочарован сегодняшним поражением", – заявил Сачко на послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что лучане потерпели минимальное поражение от Авангарда и не смогли подняться в тройку лидеров чемпионата.
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