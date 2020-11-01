Главный тренер луцкой Волыни Василий Сачко прокомментировал поражение своих подопечных от краматорского Авангарда (0:1) в рамках 10-го тура Первой лиги.

"Это какой-то Хэллоуин. Есть хорошая пословица: "Не ищите логики в футболе ". Это вот сегодня.

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Я очень расстроен, это худшое событие для меня за все время. Я очень разочарован сегодняшним поражением", – заявил Сачко на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что лучане потерпели минимальное поражение от Авангарда и не смогли подняться в тройку лидеров чемпионата.

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