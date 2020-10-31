Первая лига 2020/21, 10-й тур

Полесье – ВПК-Агро – 3:1

Голы: Галенко, 58, Ковалёв, 70, Галенков, 88 – Милесин, 42

Удаление: Билый, 42 (ВПК-Агро)

Агробизнес – Прикарпатье – 3:0

Голы: Когут, 37, Черненко, 48, 88, (пен.)

Кристалл – Верес – 2:3

Голы: Барладим, 58, Головкин, 78 – Гончаренко, 14, Шестаков, 53, Тимофиенко, 65

Нива Т – Креминь – 2:2

Голы: Гатала, 58, Кисленко, 82 – Сорокин, 45+2, Феррейра, 61

Альянс – Горняк-Спорт – начало в 15:00

Волынь – Авангард – начало в 16:00

Металлист 1925 – Оболонь – начало в 17:00

Черноморец – Николаев – начало в 17:00

Полесье в первом матче игрового дня уверенно победило ВПК-Агро. Гости вышли вперед благодаря голу Милесина, но сразу же был удален Билый. Во второй половине Галенко, Ковалев и Галенков принесли победу житомирскому клубу.

Первая лига: Авангард разгромно проиграл Альянсу и остался на дне турнирной таблицы

Агробизнес не испытал проблем в матче с Прикарпатьем. Еще в первом тайме Когут открыл счет, а затем Черненко дублем добил соперника.

Настоящий триллер устроили Кристалл и Верес. Ровенский клуб на 53 минуте вел в два мяча, однако Барладым сократил отставание. Позже команды обменялись голами Тимофеенко и Головкина.

Нива Т и Кремень не смогли выявить сильнейшего. Голы пошли во втором тайме, когда команды обменялись забитыми мячами Сорокина и Гатала. Феррейра снова вывел Кремень вперед, однако Кисленко спас ничью для Тернополя.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ