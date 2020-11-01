Голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин отпраздновал День всех святых вместе со своей второй половинкой.

Фотографии с яркими образами украинского вратаря и его невесты появились в Instagram.

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Лунин и его девушка Анастасия оделись героями сериала "Бумажный дом". В набор входят красные комбинезоны, маски Дали и игрушечное оружие. Испанская криминальная драма рассказывает о группе авантюристов, собравшихся ограбить монетный двор. Права на показ шоу приобрел даже американский сервис Netflix.

К слову, в нынешнем сезоне Андрей Лунин не провёл в составе "сливочных" еще ни минуты. Скорее всего, впервые он появится на поле в Кубке Испании. Реал начнет свой путь за трофеем с 1/16 финала. Матчи этой стадии запланированы на середину января.

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