Сачко знайшов святкове пояснення поразці Волині – курйоз дня із Першої ліги
11:39 - Читать на русском
Головний тренер луцької Волині Василь Сачко прокоментував поразку своїх підопічних від краматорського Авангарда (0:1) в рамках 10-го туру Першої ліги.
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"Це якийсь Хелловін. Є хороше прислів'я: "Не шукайте логіки у футболі". Це ось сьогодні.
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Я дуже розчарований, це найгірша подія для мене за весь час. Я дуже розчарований сьогоднішньою поразкою", – заявив Сачко на післяматчевій прес-конференції.
Відзначимо, що лучани зазнали мінімальної поразки від Авангарда та не змогли піднятися в трійку лідерів чемпіонату.
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