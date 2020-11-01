Головний тренер луцької Волині Василь Сачко прокоментував поразку своїх підопічних від краматорського Авангарда (0:1) в рамках 10-го туру Першої ліги.

"Це якийсь Хелловін. Є хороше прислів'я: "Не шукайте логіки у футболі". Це ось сьогодні.

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Я дуже розчарований, це найгірша подія для мене за весь час. Я дуже розчарований сьогоднішньою поразкою", – заявив Сачко на післяматчевій прес-конференції.

Відзначимо, що лучани зазнали мінімальної поразки від Авангарда та не змогли піднятися в трійку лідерів чемпіонату.

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