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ОЛИМПИК - ДИНАМО КИЕВ СЕВИЛЬЯ - ИНТЕР ШАХТЕР - КОЛОС

Сабо выделил главное условие, при котором Шахтер снова станет чемпионом Украины

10:45 - Читати українською
Сабо выделил главное условие, при котором Шахтер снова станет чемпионом Украины
Шахтер – Динамо / Фото из открытых источников

Экс-тренер Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо поделился мыслями о перспективах донецкого клуба в новом сезоне УПЛ.

"Наконец-то турнир пройдет по классической схеме. Я изначально был против разделения на шестерки, просто так в свое время сложились обстоятельства. Надеюсь, все войдет в привычное русло и вскоре уже 16 команд примут участие в Премьер-лиге.

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Чего я жду от турнира? Бескомпромиссной борьбы в каждом матче. От этого наш чемпионат только выиграет.

Многие заявляют, что и в нынешнем чемпионате Шахтер будет вне конкуренции. В принципе, я с этим согласен. Если "горняки" сохранят Исмаили, Марлоса, Тайсона и Мораеса, то Шахтер снова завоюет золотые медали. У дончан на подходе к твердому места в основе и ряд молодых перспективных бразильцев. Динамо будет очень сложно", – сказал Сабо в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, сезон-2020/2021 начнется уже сегодня, 21 августа, двумя поединками: Динамо встретится с Олимпиком, а Шахтер примет Колос.

Шахтер – Колос: анонс матча УПЛ

blog_ava
Шахтер – Колос: анонс матча УПЛ
09:13
2362
Теги
Динамо Киев Динамо Киев УПЛ Шахтер Шахтер Исмаили Йожеф Сабо Тайсон Марлос Жуниор Жуниор Мораес
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