"Удивляюсь, как Суркисы могли пойти на эту сделку": Сабо шокирован назначением Луческу в Динамо

Напомним, Мирча Луческу сменил Алексея Михайличенко на посту главного тренера Динамо. Контракт с экс-наставником Шахтера рассчитан на 2 года с опцией продления еще на сезон. Заметим, что уже через несколько дней Луческу исполнится 75 лет.

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"Пригласить в свое логово человека, который в течение многих лет возглавлял Шахтер, для меня – это сенсация! Сможет ли Луческу дать новый толчок команде? Нет. У киевлян, по сути, нет команды. Сейчас нужно кого-то отсеять, придут арендованные исполнители, а времени для подготовки очень мало...

Я не понимаю, почему Луческу пришел в Динамо или почему его пригласили. После Шахтера у него не получилось ни в Зените, ни в сборной Турции. А в 75 лет начинать строить что-то новое, думаю, поздно. Я удивляюсь, как Суркисы могли пойти на эту сделку.

Думаю, Луческу захочет покупать бразильцев, но я не верю, что это путь к успехам. И сейчас я не представляю, как Динамо сможет пробиться в группу Лиги чемпионов. Не знаю, на каких условиях подписывался контракт с румынским специалистом, но вполне возможно, что кровь из носу задачи выйти в основную сетку ЛЧ в Динамо не будет. В таком состоянии Динамо не выиграет чемпионат. Первое место будет за Шахтером ", – рассказал Сабо Команда №1.

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