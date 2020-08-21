Сабо виділив головну умову, за якої Шахтар знову стане чемпіоном України

"Нарешті турнір пройде за класичною схемою. Я з самого спочатку був проти поділу на шістки, просто так свого часу склалися обставини. Сподіваюся, все увійде в звичне русло і незабаром вже 16 команд братимуть участь у Прем'єр-лізі.

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Чого я чекаю від турніру? Безкомпромісної боротьби у кожному матчі. Від цього наш чемпіонат тільки виграє.

Багато хто заявляє, що і в нинішньому чемпіонаті Шахтар буде поза конкуренцією. В принципі, я з цим згодний. Якщо "гірники" збережуть Ісмаїлі, Марлоса, Тайсона та Мораєса, то Шахтар знову завоює золоті медалі. У донеччан на підході до твердого місця в основі і ряд молодих перспективних бразильців. Динамо буде дуже складно", – сказав Сабо у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, сезон-2020/2021 у найсильнішому дивізіоні розпочнеться вже сьогодні, 21 серпня, двома поєдинками: Динамо зустрінеться з Олімпіком, а Шахтар прийматиме Колос.

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