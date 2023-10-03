Мудрик довел до слез, а его тренер раскрыл всю правду – проблема Реброва и реакция звезд Челси на гол украинца
17:55 - Читати українською
Накануне в чемпионате Англии произошло незаурядное событие – Михаил Мудрик стал седьмым украинцем, которому приходилось забивать в сильнейшей лиге мира.
Михаил Мудрик 18’
Армандо Броя 19’
18’ Михаил Мудрик
19’ Армандо Броя
Михаил Мудрик наконец-то забил свой первый гол за лондонский Челси, заодно прервав сухую серию своей команды в АПЛ, длившуюся 303-минуты.
Мяч украинца помог "синим" одолеть Фулхэм (2:0) и подняться на 11-ю строчку турнирной таблицы. О знаковом событии для Мудрика, игре Челси в целом, перспективах Михаила после дебютного гола и делах других украинцев в АПЛ смотрите в новом выпуске YouTube-канала "Футбол 24".
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