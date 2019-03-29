Сабо: У Косовского не будет недоразумений в Ворскле

Эксперт телеканала Футбол 1 Йожеф Сабо поделился мнением о назначении Виталия Косовского на должность исполняющего обязанности главного тренера Ворсклы.

Косовский – скромный парень. Я думаю, что у него должно все получиться. Помню, когда я его нашел, то сколько получал за это. Мне тогда предъявляли претензии, говорили: кого ты взял, что это за футболист? А оказалось, что этот игрок – один из лучших в истории украинского футбола.

Ворскла объявила о назначении Косовского на тренерский мостик команды

Что касается его назначения в Ворсклу, то я думаю, что, если он взялся за такую работу, то знает команду. Виталий работал с молодежью и, наверное, знает, что дальше делать. Косовский – интеллигентный человек, и никаких недоразумений с игроками у него не будет. Своих подопечных в Ворскле он научит того, чему его когда-то учили", – отметил Йожеф Сабо в комментарии Футбол 1.

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