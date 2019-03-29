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Сабо: В Косовського не буде непорозумінь у Ворсклі

12:04 1006 Читать на русском
Сабо: В Косовського не буде непорозумінь у Ворсклі
Віталій Косовський / ФК Ворскла

Телевізійний експерт Йожеф Сабо поділився думкою про призначення Віталія Косовського на посаду виконувача обов'язків головного тренера Ворскли.

"Косовський – скромний хлопець. Я думаю, що у нього має все вийти. Пам'ятаю, коли я його знайшов, то скільки отримував за це. Мені тоді пред'являли претензії, говорили: кого ти взяв, що це за футболіст? А виявилося, що цей гравець – один з кращих в історії українського футболу.

Ворскла оголосила про призначення Косовського на тренерський місток команди

Що стосується його призначення в Ворсклу, то я думаю, що, якщо він взявся за таку роботу, то знає команду. Віталій працював з молоддю і, напевно, знає, що далі робити. Косовський – інтелігентна людина, і ніяких непорозумінь з гравцями у нього не буде. Своїх підопічних у Ворсклі він навчить того, чому його колись вчили", – зазначив Йожеф Сабо в коментарі Футбол 1.

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Теги
Віталій Косовський Віталій Косовський Ворскла Ворскла Йожеф Сабо
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