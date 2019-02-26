Сабо: У Динамо ноль шансов пройти Челси

Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо поделился своими мыслями относительно соперника киевлян в 1/8 финала Лиги Европы – Челси.

"У Динамо ноль шансов. Не стоит наивно мечтать, что мы пройдем Челси по итогам двух матчей. Лондонские футболисты устроят киевлянам ад на своем поле.

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Не стоит надеяться на кризис соперника. Он прошел. Ряд футболистов хотел отставки Маурицио Сарри, потому "сплавляли" его. Тренер поговорил с лидерами команды и наладил отношения. Челси начал показывать содержательный футбол, поэтому легко пройдет нашего вице-чемпиона", – цитирует Сабо "Экспресс".

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Напомним, Динамо встретится с Челси в 1/8 финала Лиги Европы. Первый поединок состоится на выезде 7 марта, ответный матч киевляне проведут дома 14 марта.