“Мы отыграли великолепный матч, смело и мужественно. Звучит тупо, но я невероятно горжусь командой. Мы же встретились с соперником, который был в финале Лиги чемпионов 28 раз.

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А потом маленькая ошибка – и Реал забивает. Они это делают уже 100 лет. Видимо, это и есть качество и мастерство. Мы позволили слишком много стандартов. Больно так проигрывать.

Реал никогда не позволяет забить легкий гол. У нас было четыре момента. Хотя бы раз мяч же должен был зайти в ворота. Карим дважды хорошо пробил, но сейчас не время показывать пальцами", – сказал после игры Хуммельс.

Матс до сих пор держит интригу относительно своего будущего. Не раскрыл карты и теперь: "Я не знаю. Действительно не знаю. Еще несколько недель. Немножко странное ощущение, но мне нравится ситуация".

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