Сабо: У Динамо нуль шансів пройти Челсі

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо поділився своїми думками щодо суперника киян у 1/8 фіналу Ліги Європи – Челсі.

"У Динамо нуль шансів. Не варто наївно мріяти, що ми пройдемо Челсі за підсумками двох матчів. Лондонські футболісти влаштують киянам пекло на своєму полі.

Леоненко: У протистоянні з Челсі Хацкевич матиме залізні "відмазки"

Не варто сподіватися на кризу суперника. Вона пройшла. Ряд футболістів хотів відставки Мауріціо Саррі, тому "сплавляли" його. Тренер поговорив з лідерами команди і налагодив відносини. Челсі почав показувати змістовний футбол, тому легко пройде нашого віце-чемпіона", – цитує Сабо "Експрес".

Динамо – Челсі: стало відомо, коли квитки надійдуть у вільний продаж

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок відбудеться на виїзді 7 березня, матч-відповідь кияни проведуть вдома 14 березня.