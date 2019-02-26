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Сабо: У Динамо нуль шансів пройти Челсі

15:53 2313 Читать на русском
Сабо: У Динамо нуль шансів пройти Челсі
Динамо Київ

Колишній тренер Динамо Йожеф Сабо поділився своїми думками щодо суперника киян у 1/8 фіналу Ліги Європи – Челсі.

"У Динамо нуль шансів. Не варто наївно мріяти, що ми пройдемо Челсі за підсумками двох матчів. Лондонські футболісти влаштують киянам пекло на своєму полі.

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Не варто сподіватися на кризу суперника. Вона пройшла. Ряд футболістів хотів відставки Мауріціо Саррі, тому "сплавляли" його. Тренер поговорив з лідерами команди і налагодив відносини. Челсі почав показувати змістовний футбол, тому легко пройде нашого віце-чемпіона", – цитує Сабо "Експрес".

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Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший поєдинок відбудеться на виїзді 7 березня, матч-відповідь кияни проведуть вдома 14 березня.

Ліга Європи1/8 фіналу

Челсі - Динамо: Четвер 07 березня 2019

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Динамо Динамо Йожеф Сабо Ліга Європи Челсі - Динамо Динамо - Челсі
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