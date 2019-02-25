Леоненко: В противостоянии с Челси у Хацкевича будут железные "отмазки"

Эксперт программы "Великий футбол" и бывший игрок Динамо Виктор Леоненко поделился мыслями о противостоянии киевлян с Челси в Лиге Европы.

"Первое впечатление – можно играть. Да и не только первое. У Хацкевича будут железные "отмазки": выиграют – герои, проиграют – это же Челси.

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Скорее всего, киевляне не пройдут лондонцев. Разве что случайно. Хотя я буду болеть за Динамо", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, матчи 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси состоятся 7 и 14 марта.

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