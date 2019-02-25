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Леоненко: В противостоянии с Челси у Хацкевича будут железные "отмазки"

15:10 95 Читати українською
Леоненко: В противостоянии с Челси у Хацкевича будут железные "отмазки"
Виктор Леоненко / Фото: соцсети

Эксперт программы "Великий футбол" и бывший игрок Динамо Виктор Леоненко поделился мыслями о противостоянии киевлян с Челси в Лиге Европы.

"Первое впечатление – можно играть. Да и не только первое. У Хацкевича будут железные "отмазки": выиграют – герои, проиграют – это же Челси.

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Скорее всего, киевляне не пройдут лондонцев. Разве что случайно. Хотя я буду болеть за Динамо", – сказал Леоненко в программе "Великий футбол".

Напомним, матчи 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и Челси состоятся 7 и 14 марта.

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Лига Европы1/8 финала

Челси - Динамо Киев: Четверг 07 марта 2019

Челси
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10
дн
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5
час
:
41
мин
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Лига Европы Виктор Леоненко Александр Хацкевич Александр Хацкевич Челси - Динамо Киев Динамо Киев - Челси
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