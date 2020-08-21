Львов – Минай: матч УПЛ под угрозой срыва – в лагере "горожан" свирепствует вспышка COVID-19

"Стартовый тур УПЛ пройдет не в полном объеме. В ФК Львов 6 положительных тестов на COVID-19, из них как минимум 4 – это игроки первой команды. Соответственно матч с Минаем перенесут на неопределенный срок", – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Твиттер.

Минай усилился двумя воспитанниками Шахтера

Напомним, подопечные Георгия Цецадзе должны были стартовать в новом сезоне поединком против Миная уже завтра, 22 августа, в 14:00.

Шахтер – Колос: анонс матча УПЛ