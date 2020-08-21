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Львов – Минай: матч УПЛ под угрозой срыва – в лагере "горожан" свирепствует вспышка COVID-19

11:59 - Читати українською
Львов – Минай: матч УПЛ под угрозой срыва – в лагере "горожан" свирепствует вспышка COVID-19
Львов / ФК Львов

Журналист каналов Футбол 1/2/3 Игорь Бурбас поделился инсайдом о ситуации в лагере "сине-золотых".

 

"Стартовый тур УПЛ пройдет не в полном объеме. В ФК Львов 6 положительных тестов на COVID-19, из них как минимум 4 – это игроки первой команды. Соответственно матч с Минаем перенесут на неопределенный срок", – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Твиттер.

Минай усилился двумя воспитанниками Шахтера

Напомним, подопечные Георгия Цецадзе должны были стартовать в новом сезоне поединком против Миная уже завтра, 22 августа, в 14:00.

Шахтер – Колос: анонс матча УПЛ

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Теги
коронавирус Львов - Минай Игорь Бурбас Минай Минай Львов Львов
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