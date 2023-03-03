"В СК Днепр-1 собралась неплохая команда. Однако, когда выпадают лидеры, они не могут демонстрировать нормальную игру. Шахтер играет на два фронта.

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Динамо будет третьим или четвертым. Дело в том, что когда такая война, не все хотят ехать в Киев. Нет таких игроков, которые могут заменить Цыганкова или Забарного", – сказал Сабо в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, перед стартом второй части сезона Динамо идет в турнирной таблице УПЛ на третьей строчке, имея в своем активе 30 очков. От лидера – СК Днепр-1 – киевляне отстают на 5 пунктов.

Уже в субботу, 4 декабря, "бело-синие" начнут второй круг матчем с Ингульцом. Начало встречи в 14:00.

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