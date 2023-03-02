Вратарь Динамо Денис Бойко сделал себе новую татуировку. 35-летний футболист набил на левой ноге изображение памятника основателей Киева – Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь.

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Напомним, Бойко сейчас продолжает залечивать травму – в начале октября 2022 года в матче 6-го тура УПЛ против Руха (3:0) он получил повреждение передней крестообразной связки. Игрок уже занимается беговой работой и готовится к полноценному возвращению в общую группу.

В текущем сезоне Денис успел сыграть лишь в 5 матчах (3 в УПЛ и 2 – в Лиге Европы), в которых пропустил 3 гола. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2023 года.

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