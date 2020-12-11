Бывший тренер киевского Динамо Йожеф Сабо сравнил важность победы в матче против Колоса с триумфом над Ференцварошем или Шахтером.

"Матчи Лиги чемпионов завершились и ротации в Динамо не будет. Отдыхать не нужно никому. Это последняя игра в этом году. Думаю, Мирча Луческу выставит сильнейший состав. Сыграют все, кто сейчас в лучшей форме.

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В коллектива Костышина очень хорошая игровая дисциплина. Он говорил, что его команда не умеет закрываться – Колос играет в свой футбол. Это коллектив среднего уровня, кого из игроков выделить трудно. Закрываться они не будут, сидя по десять человек в защите.

Конечно, Динамо нужно выигрывать – нельзя терять очки. Этот матч для киевлян важен, как и матч с Шахтером, или предыдущая игра с Ференцварошем. Три очка нужны обязательно. В отличие от игры с венграми, в этом противостоянии уже будут голы и моменты", – сказал Сабо в коментары изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, Динамо перед заключительным туром первой части чемпионата Украины занимает в турнирной таблице УПЛ первое место и опережает Шахтер на три очка.

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