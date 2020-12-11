Колишній тренер київського Динамо Йожеф Сабо порівняв важливість перемоги у матчі проти Колоса з тріумфом над Ференцварошем або Шахтарем.

"Матчі Ліги чемпіонів завершилися і ротації в Динамо не буде. Відпочивати не треба нікому. Це остання гра у цьому році. Думаю, Мірча Луческу виставить найсильніший склад. Зіграють всі, хто зараз у найкращій формі.

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У колектива Костишина дуже хороша ігрова дисципліна. Він говорив, що його команда не вміє закриватися – Колос грає у свій футбол. Це колектив середнього рівня, когось з гравців виділити важко. Закриватися вони не будуть, сидячи по десять осіб у захисті.

Звичайно, Динамо потрібно вигравати – не можна втрачати очки. Цей матч для киян важливий, як і матч з Шахтарем, або попередня гра з Ференцварошем. Три очки потрібні обов'язково. На відміну від гри з угорцями, у цьому протистоянні вже будуть голи і моменти", – сказав Сабо у коментары виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Динамо перед завершальним туром першої частини чемпіонату України посідає у турнірній таблиці УПЛ першу сходинку і випереджає Шахтар на три очки.

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