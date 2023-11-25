Заря проиграла и во втором поединке с Маккаби на групповом этапе Лиги конференций. Видео голов и обзор встречи Маккаби Т-А – Заря смотрите на "Футбол 24".

Маккаби активнее начал игру, но легально забить удалось только в компенсированное время к первому тайму – Захави шикарным ударом от перекладины поразил ворота Зари. Перед этим арбитр отменил гол Каниховски из-за офсайда.

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Во втором тайме дела Зари стали совсем плохими. Перец почти сразу удвоил преимущество, а на 60-й он оформил дубль. Герреро отыграл один мяч, а под конец встречи Горбач сократил отставание до минимального, но этого не хватило хотя бы для ничьей.