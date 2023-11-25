Матч Лиги конференций Маккаби ТА – Заря начался в 17:30 по киевскому времени. Многострадальный поединок, отложенный из-за кровавого октябрьского вторжения террористов ХАМАСа на территорию Израиля, сыграли в Сербии, на небольшом стадионе TSC Arena города Бачка-Топола. Украинский клуб не имел права на ошибку – еще одно поражение прямому конкуренту лишало практически всех шансов на евровесну.

С первых минут кризисная Заря держалась достаточно уверенно. Даже первой подала угловой. Периодические выходы в атаку, сплоченная игра в обороне. Это придавало определенный оптимизм. Номинальные хозяева также не спешили бежать стремглав вперед. Инициативой они завладели ориентировочно с 15 минуты, когда первый удар в матче нанес легендарный нападающий Эран Захави – правда, мяч свалился с ноги.

Через 5 минут уже Битон приложился – Турбаевский поймал без проблем. Еще была попытка Перетца. Маккаби действовал не слишком изобретательно – при первой возможности загружал мяч с флангов в штрафную. Заря выбежала в контру на 32-й минуте. Мичин затянул с ударом, разрешив соперникам себя ограничить в маневре – мяч полетел прямо в руки Москере. Еще был хороший выход на 44-й минуте, который завершал Антюх. Хорошо сместился с правого фланга, но пробил слишком слабо.

Между обоими моментами Зари поместился гол Маккаби. Правда, Каниховский попал в миллиметровый офсайд, а VAR подтвердил справедливость решения швейцарского рефери Фандриха. С нулями до перерыва не согласился только Захави. На 45+2 минуте Эран подхватил мяч перед штрафной Зари и красивым ударом идеально попал в щель между перекладиной и рукавицами Турбаевского – 1:0.

Пропущенный мяч настолько прибил украинцев, что они так и не пришли в себя в раздевалке. Выйдя на второй тайм, сами себе привезли во второй раз. Чурко неуклюже принял, мяч отскочил к Перетцу, который легко пробросил мимо Турбаевского в пустые ворота – 2:0.

Юрий Коваль попытался перевернуть игру, выпустив Мишнева и Горбача, но Маккаби сразу довел счет до разгромного. Оборона Зари развалилась полностью после многоходовки соперников, которую снова завершил Перетц. Два матча – четыре гола Дора в наши ворота. Более безжалостного злого гения нельзя придумать.

Насытившись страданиями украинцев, игроки Маккаби благородно отдали инициативу. На 68-й минуте отлично в касание пробивал Мичин – Москера вынул мяч кончиками пальцев из девятки. А вот через три минуты кипер хозяев грубо ошибся, Горбач с удовольствием воспользовался подарком, найдя пасом Герреро – тот четко покатил в угол. К слову, забивала Заря под продолжительный и громкий колокольный звон какого-то из храмов Бачки-Тополы. Через несколько минут Герреро мог оформить дубль, но промахнулся из центра штрафной. А вот свежий Горбач из похожей позиции не промахнулся на 88-й – 3:2 и Коваль с надеждой смотрит на секундомер. Неожиданно забрезжила надежда! Но – поздно.

После четырех туров у Гента – 10 очков, Маккаби набирает 9. Заря остается с 4-мя. Шансы на евровесну – чисто математические.

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