Сабо нашел неочевидное объяснение потере игровой практики Зинченко

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо имеет свое мнение относительно проблем с нехваткой игрового времени у полузащитника английского Манчестер Сити Александра Зинченко.

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А у Зинченко свадьба на носу, вот он и перестал часто попадать в состав Манчестер Сити. А если серьезно, то хочется верить, что к самым важным стартам сборной Украины все наши исполнители подойдут в наилучших кондициях, и мы сможем наслаждаться игрой и результатами команды Андрея Шевченко", – рассказал эксперт в комментарии Команде №1.

Отметим, что в сезоне 2019/20 Александр Зинченко провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. В последних десяти поедиках Манчестер Сити украинец выходил на поле 4 раза.

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