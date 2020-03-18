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"Найдите мне лучшего бомбардира", - Седан потроллила Зинченко на совместной тренировке

21:17 120 Читати українською
"Найдите мне лучшего бомбардира", - Седан потроллила Зинченко на совместной тренировке
Александр Зинченко с Владой Седан / Фото из открытых источников

Коронавирус начал тенденцию футбольным парам тренироваться вместе.

Хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко вынужден поддерживать форму без своих партнеров по команде из-за карантина.

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Украинец решил потренировать удары по воротам и взял себе в помощники свою возлюбленную. Стоит отметить, Влада хорошо справилась со своей миссией – отдавать передачи на Зину. Напротив, под видеороликом с тренировкой Седан утверждает, что была лучше Александра и просит найти ей другого бомбардира.

Напомним, чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса 4 до апреля.

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коронавирус Видеоновости Англия Александр Зинченко Александр Зинченко Влада Щеглова (Седан) Манчестер Сити Манчестер Сити
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