"Найдите мне лучшего бомбардира", - Седан потроллила Зинченко на совместной тренировке

Коронавирус начал тенденцию футбольным парам тренироваться вместе.

Хавбек Манчестер Сити Александр Зинченко вынужден поддерживать форму без своих партнеров по команде из-за карантина.

Лунин показал, как тренируется со своей невестой в условиях карантина

Украинец решил потренировать удары по воротам и взял себе в помощники свою возлюбленную. Стоит отметить, Влада хорошо справилась со своей миссией – отдавать передачи на Зину. Напротив, под видеороликом с тренировкой Седан утверждает, что была лучше Александра и просит найти ей другого бомбардира.

Напомним, чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса 4 до апреля.

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