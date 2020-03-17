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Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА

20:20 157 Читати українською
Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА
Андрей Ярмоленко – на Евро-2021 ему будет идти 32-й год / фото ФК Динамо
Тарас Котив Тарас Котив

Украина не сыграет на Евро-2020 из-за пандемии коронавируса COVID-19. УЕФА принял соответствующее решение. "Футбол 24" разбирается в том, чем это является для команды Андрея Шевченко.

Евро-2020 не пройдет вовремя. Это предвидели и понимали все сознающие уровень новой угрозы люди и организации. УЕФА не верит в чудеса, поэтому это решение логично. С одной стороны перенос турнира предвещает недополучения доходов, хаос в календаре, с другой – футбол ведь для зрителей, а им сейчас не до игры №1. Эпидемия коронавируса пронеслась по всей Европе, с каждым днем ​​меняя любые ваши планы все быстрее. Простой пример. Еще неделю назад президент УЕФА рассказывал, что все под контролем и о переносе Чемпионата Европы речь не идет. Теперь уже невозможно реально прикинуть, когда возобновятся еврокубки и национальные чемпионаты. Можно только надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

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Любые новые сроки и прогнозы на этот год выглядят просто смешно. Никто не может гарантировать, что вирус внезапно возьмет и отступит от своего ужасного стремительного хода. Возможен ли в этом случае возврат футбола хотя бы за закрытыми дверями? Валенсия прямым текстом намекает на неутешительный ответ. В испанском клубе говорят, что 35% команды заразились коронавирусом именно после поездки в Милан на матч 1/8 Лиги чемпионов еще 19 февраля. После такого да в условиях ухудшенной ситуации на территории Италии еще и Аталанта с Русланом Малиновским также сидит на тревожном карантине – вирус может проявляться без симптомов. Возвращаясь к делам сборной Украины, хватает как положительных, так и отрицательных моментов в переносе Евро-2020.

Победители

Артем Беседин сможет дождаться завершения дисквалификации за допинг и даже набрать игровые кондиции. Автор гола, который вывел Украину в первую корзину при жеребьевке Евро-2020, стал жертвой несчастного случая. Есть все основания надеяться, что Беседину к тому времени как минимум не увеличат срок отстранения от футбола.

Роман Яремчук получил досадную травму, играя за Гент. Теперь не нужно гнаться за временем, рисковать и пороть горячку. Можно спокойно набрать форму – все же воспитанник Динамо остается нашим форвардом №1 после триумфальных матчей против Португалии и других команд в отборе Евро-2020.

Тарас Степаненко также выбыл из игры на немаленький срок. Пусть ему будет почти 32 через год, но сейчас основной опорник сборной и Шахтера травмирован, а потом ему только предстоит набирать форму. С течением времени Степаненко не становится слабее в центре поля, а опыта еще прибавится.

Джокеры из УПЛ. Молодые игроки Зари, СК Днепр-1 и Динамо, если не произойдет масштабного бедствия, наберутся важнейшей практики за этот год. Пока что Шевченко с его штабом не слишком обращает на них внимание. Михайличенко, Леднев, Попов, Супряга, Русин, и даже те же легионеры из Ференцвароша Харатин и Зубков. Это только из тех, чьи имена сейчас в публичном дискурсе. А за год кто-то еще может ворваться в потенциальную обойму.

Андрей Лунин, который набирается опыта в Овьедо, должен вернуться в Реал уже этим летом, чтобы стать первым запасным за спиной Куртуа. Роль довольно статусная, хотя и с меньшей практикой, чем в Сегунде, но со значительно более высоким уровнем тренировок и испытаний. Кто знает, как там будет чувствовать себя на ту пору уже 37-летний Пятов. На Евро-2021 Лунин приедет 22-летним, и он вполне может повторить свою сказочную историю из чемпионского Мундиаля U-20, где стал лучшим вратарем.

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Проигравшие

Андрей Шевченко уже готовился произвести не менее успешное Евро, чем его квалификацию, чтобы потом сделать уверенный и решительный шаг в клубный футбол высокого уровня. Более того, у нашего наставника контракт до лета 2020 года. В похожей ситуации оказался главный тренер сборной Дании, который уже объявил, что с ним никто не общался о продлении, поэтому к Чемпионату Европы 2021 команду будет готовить другой. Шевченко же, безусловно, уже расписал планы подготовки и провел серьезную работу на ближайшее будущее.

Нас должны были протестировать достойные спарринг-партнеры, а у команды еще не выветрился дух победителей. Что с этим всем будет через год, не угадаешь. Тем более, что ситуация сложная. Малиновский в эпицентре эпидемии, Зинченко также на карантине. Нужно надеяться на сознательное и зрелое поведение игроков, выступающих в УПЛ, а ведь они не всегда могли в комментариях оценить уровень угрозы или назвать меры по профилактике заболевания.

Жуниор Мораес станет старше еще на год. Форвард, которого натурализировали и так за 30, вроде и продолжает исправно забивать на уровне УПЛ, оставаясь лучшим бомбардиром первенства. Но вот в Европе все не так гладко, хотя свой уровень экс-динамовец удерживает. На Евро-2021 уже, возможно, будет больше резона взять кого-то из украинской молодежи, чем 34-летнего нападающего, пусть как бы там он не блистал рядом с этническими земляками в атаке Шахтера.

Андрей Пятов имеет те же проблемы, только он еще старше. Человек заслуженный, вопросов нет. В том, что Украина пропустила только 4 гола в отборе Евро-2020 (меньше только Бельгия и Турция), его "вина" очевидна. УЕФА назвал Пятова лучшим голкипером квалификации. С большой вероятностью еще на сезон Андрея хватит, но время давать дорогу молодым оттягивается, а с ним и новый раздел омоложения рядов сборной – процесс нелегкий для большинства команд мира.

Марлос уже сейчас вызывает немалые вопросы. Говорят даже, что он не вернется к прежней форме из-за хронических проблем со здоровьем. Далеко ли уедет еще один натурализованный возрастной игрок на своем классе в 33 года? Пока же он и в Шахтере теряет прежние позиции, и нет оснований надеяться на улучшение спустя 15 месяцев. Да и замена в виде Тете у донецкого клуба практически готова...

Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка всегда шли в паре. Большие надежды, не меньшее разочарование в европейских чемпионатах. Оба демонстрировали яркие вспышки топовой игры, но стабильностью своих тренеров не впечатлили. Сейчас ситуация обеих похожа. Это игроки ротации, а не основы, в Вест Хэме и Шахтере – командах, которые не будут ждать и давать бесконечные шансы. На Евро-2020 им сткнет почти по 32. За год много звезд существенно сдавали в своей игре. Последние матчи Коно и Ярмоли не убеждают, хотя в сборной они остаются весомыми претендентами на основу и свой вклад в квалификацию на Чемпионат Европы сделали.

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