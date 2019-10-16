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Зинченко сделал предложение Владе Седан на НСК Олимпийский – девушка не смогла отказать

19:00 446 Читати українською
Зинченко сделал предложение Владе Седан на НСК Олимпийский – девушка не смогла отказать
Зинченко сделал предложение ВладеСедан / instagram Александра Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко сделал предложение Владе Седан на главной арене страны.

Александр Зинченко сделал предложение выйти за него замуж Владе Седан, и девушка дала согласие, поделился Саша в своем профиле Instagram.

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"Самое важное "да" в моей жизни", – написал Зинченко в заметке.

Напомним, Зинченко и Влада Седан объявили о своих отношениях в начале прошлого лета.

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Сборная Украины Александр Зинченко Александр Зинченко Влада Щеглова (Седан)
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