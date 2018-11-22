Сабо: Много талантов сборной Украины гуляли и спивались, сегодняшние новички – молодцы

Футбольный эксперт Йожеф Сабо оценил игру новичков сборной Украины в последних матчах.

"Все дебютанты молодцы. Хорошо сыграли. Главное, чтобы они и в дальнейшем были настоящими профессионалами по отношению к своей карьере. От этого зависит и будущее нашей сборной.

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На моей памяти, многие футболисты потерялись из-за небрежного отношения к футболу. Они получали хорошие деньги по контрактам, но играть и тренироваться не хотели. Гуляли, спивались и так далее. Надеюсь, этого поколения такие вещи не касаются, и они будут настоящими профессионалами. Я им искренне желаю только расти и добавлять в каждой игре.

Уже сегодня мы видим, что у сборной Украины есть будущее. Дебютировали два десятка новичков при Андрею Шевченко. Многие из них будут лидерами нашей сборной. Тот же Швед вырастет первоклассным полузащитником. Это лишь вопрос времени", – цитирует Сабо 1927.kiev.

Напомним, по итогам группового этапа Лиги наций сборная Украины поднялась в дивизион А.

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