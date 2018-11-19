Сабо: Хачериди надо возвращать в сборную Украины

Футбольный эксперт Йожеф Сабо высказал свое мнение об отсутствии защитника ПАОКа Евгения Хачериди в сборной Украины.

"Сборная Украины заняла первое место в своей группе, это для футболистов как психологическая защита. Но в тоже время, я считаю, что в сборную нужно возвращать Хачериди. Лучшей пары защитников, чем Ракицкий-Хачериди, в последнее время я не видел.

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Трудно сказать, какой состав на игру с Турцией изберет главный тренер. Вот здесь как раз эксперименты уместны, поскольку товарищеский матч для таких целей и предназначен.

Новые тактические схемы отрабатываются годами. Футболисты должны привыкнуть к таким действиям, сами защитники обязаны уметь отбирать мяч и начинать атаку, но у нас оборонительных исполнителей такого плана нет.

Шевченко нашел оптимальную игру для сборной, поэтому такой футбол и нужно стараться показывать. В противном случае на топ-уровне можем пропустить и больше четырех мячей", – цитирует Сабо Команда 1.

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