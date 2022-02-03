"Удивляюсь тренеру и руководству, которые придумали все это. Милевский не знает, куда себя деть! Когда надо было в футбол играть в молодости, Артем его пропил: ночные гулянки, женщины, пьянки...

Милевский сыграет за сборную Украины по мини-футболу – дебют состоится на чемпионате Европы

Яковенко нашел Милевского и Алиева. Первого привезли из Беларуси, второго – из России. Они могли стать великими футболистами. А так, показались и на этом все закончилось. Теперь, когда Милевский в возрасте, его хотят привлечь в сборную Украины по мини-футболу. Ничего догнать невозможно! Я дважды брал Милевского и Алиева на сборы с Динамо, но они – пьяницы и алкоголики! К тому же, не придерживались никаких режимов. Ну, как мы можем выставить Милевского в пример для молодежи?

Мы живем во времена, когда полно информации. Залезь в интернет и прочти о молодости Милевского – это вызовет отвращение! И теперь его взяли в сборную Украины по мини-футболу. Та хрен с ним, но какая сборная? Хотя этот "паркетный" футбол мне и не нравится, но вызов Милевского – в корне неправильно", – сказал Сабо в комментарии FootBoom.

Напомним, Милевский завершил игровую карьеру в сентябре 2021 года. Последним его клубом стал Минай.

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