Милевский сыграет за сборную Украины по мини-футболу – дебют состоится на чемпионате Европы
Бывший нападающий сборной Украины, киевского Динамо и ряда других клубов Артем Милевский будет теперь выступать за национальную команду по мини-футболу.
Федерация мини-футбола Украины в своем Instagram сообщила, что знаменитый экс-футболист Артем Милевский стал послом организации.
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Кроме этого, бывший нападающий Динамо не останется вне игры. Уже в июне Милевский дебютирует за национальную команду на чемпионате Европы по мини-футболу в Кошице.
Напомним, Артём завершил игровую карьеру в 36 лет. Скандальный форвард находился в структуре Динамо в 2002-2013 годах, последним клубом Милевского был Минай.
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