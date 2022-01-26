Бывший нападающий сборной Украины, киевского Динамо и ряда других клубов Артем Милевский будет теперь выступать за национальную команду по мини-футболу.

Федерация мини-футбола Украины в своем Instagram сообщила, что знаменитый экс-футболист Артем Милевский стал послом организации.

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Кроме этого, бывший нападающий Динамо не останется вне игры. Уже в июне Милевский дебютирует за национальную команду на чемпионате Европы по мини-футболу в Кошице.

Напомним, Артём завершил игровую карьеру в 36 лет. Скандальный форвард находился в структуре Динамо в 2002-2013 годах, последним клубом Милевского был Минай.

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