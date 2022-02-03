"Дивуюсь тренеру та керівництву, які вигадали все це. Мілевський не знає, куди себе подіти! Коли треба було у футбол грати в молодості, Артем його пропив: нічні гулянки, жінки, пиятика...

Мілевський зіграє за збірну України з міні-футболу – дебют відбудеться на чемпіонаті Європи

Яковенко знайшов Мілевського та Алієва. Першого привезли з Білорусі, другого – з Росії. Вони могли стати великими футболістами. А так, показались, і на цьому все закінчилося. Тепер, коли Мілевський у віці, його хочуть залучити до збірної України з міні-футболу. Нічого наздогнати неможливо! Я двічі брав Мілевського та Алієва на збори з Динамо, але вони – п'яниці та алкоголіки! До того ж не дотримувалися жодних режимів. Ну, як ми можемо виставляти Мілевського, як приклад для молоді?

Ми живемо за часів, коли повно інформації. Залізь в інтернет та прочитай про молодість Мілевського – це викличе огиду! І тепер його взяли до збірної України з міні-футболу. Та хрін із ним, але яка збірна? Хоча цей "паркетний" футбол мені і не подобається, але виклик Мілевського – докорінно неправильно", – сказав Сабо у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Мілевський завершив ігрову кар'єру у вересні 2021 року. Останнім його клубом став Минай.

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