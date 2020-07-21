Донбасс Арена после 6-ти лет оккупации – новые фото пугают

Донбасс Арена, которая была домашним стадионом Шахтера, переживает далеко не лучшие времена при отсутствии украинского футбола.

В сети появились шокирующие фотографии территории Донбасс Арены в 2020 году.

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На фотографиях видно, что вся территория вокруг стадиона поросла сорняками, а часть брусчатки уже откровенно разваливается. Эти фотографии вызывают еще большее уныние, если вспомнить ухоженные газоны у Донбасс Арены до периода оккупации.

Напомним, Донбасс Арена была построена в 2009 году и признавалась одним из самых красивых стадионов мира, однако с началом российской агрессии в 2014 году от этой красоты мало что осталось.

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