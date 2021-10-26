"25 октября журналист Игорь Цыганык высказал свое мнение о матче Шахтерас Ворсклой. Конкретно – об эпизоде с удалением игрока Ворсклы. Хотелось бы прокомментировать его слова. Странно слышать про нехорошие звоночкиот Игоря, если он сам признал, что арбитр мог удалять Тилля. Соперникам Шахтеране должны показывать заслуженные карточки, потому что кто-то посчитает это нехорошим звоночком? Если Игорь Цыганык считает себя независимым экспертом, то почему он не комментировал матч с Минаем, в котором Шахтерполучил две красные карточки? И почему он не обращает внимания на то, что у Динамов этом сезоне нет ни одной красной карточки?

Соперники Динамов этом сезоне получают на 30% больше желтых карточек, чем соперники Шахтера. Об этом Игорь тоже молчит. Не говорит он и о том, что Динамопробило 5 пенальти – больше всех в лиге. Шахтерпробил только два. Столько же пенальти пробили еще 5 клубов УПЛ.

Игорь не обращает внимания на то, что с приходом Луческу арбитраж стал более лоялен к Динамо. До появления Луческу в ворота Динамов сезоне 19/20 назначили 8 пенальти, а в следующем, уже с Луческу – всего 2. Почему Динамов сезоне до Луческу показали 81 желтую карточку, а в следующем – всего 46? Почему соперникам Динамов прошлом сезоне показали 9 красных карточек, а соперникам Шахтера– 5?

В прошлом сезоне, если счет был ничейным, то во втором тайме игрок соперника Динамомог получить две желтые за 10 минут, как например в матче со Львовом. Или прямую красную уже на 14-й минуте, как в матче с Минаем. Когда Динамопроигрывало, соперник получал прямую красную и пенальти в свои ворота, как в матче с Колосом. Или удаление и пенальти, как в матче с Десной. В матче с Олимпикомбыло показано сразу две красные карточки.

Динамочаще бьет пенальти. Соперники Динамополучают больше желтых карточек. Игроков Шахтераудаляют чаще, чем игроков Динамо. Почему об этом не говорит журналист, эксперт Игорь Цыганык? Очевидно, что имеет место манипулирование фактами, когда это выгодно. Тогда нужно признать, что Игорь Цыганык – продинамовский эксперт, который подает информацию так, как выгодно Динамо. Если Игорь с этим не согласен, то мы надеемся на более объективную подачу информации. Со всеми цифрами, а не выборочно. Мы статистику видим. И видим тенденции. Так что давайте комментировать футбол объективно", – говорится в заявлении Свиридова.

Напомним, Шахтер в гостях обыграл Ворсклу (2:0). На 29-й минуте поединка с поля был удален Оливье Тилль, получив вторую желтую карточку. Игорь Цыганик в программе Цыганик Live резко прокомментировал судейство в Полтаве.

Ворскла – Шахтер: лидер подвел глупым удалением, Де Дзерби заменами перевернул игру, реабилитировавшись за провал в ЛЧ