"25 жовтня журналіст Ігор Циганик висловив свою думку про матч Шахтаря з Ворсклою. Конкретно – про епізод із вилученням гравця Ворскли. Хотілося б прокоментувати його слова. Дивно чути про "нехороші дзвіночки" від Ігоря, якщо він сам визнав, що арбітр міг вилучати Тілля. Суперникам Шахтаря не повинні показувати заслужені картки, бо хтось вважатиме це за "нехороший дзвіночок"? Якщо Ігор Циганик вважає себе незалежним експертом, то чому він не коментував матч із Минаєм, у якому Шахтар отримав дві червоні картки? І чому він не звертає уваги на те, що Динамо цього сезону не має жодної червоної картки?

Суперники Динамо цього сезону отримують на 30% більше жовтих карток, ніж суперники Шахтаря. Про це Ігор також мовчить. Не говорить він і про те, що Динамо пробило 5 пенальті – найбільше у лізі. Шахтар пробив лише два. Стільки пенальті пробили ще 5 клубів УПЛ.

Ігор не звертає уваги на те, що з приходом Луческу арбітраж став лояльнішим до Динамо. До появи Луческу у ворота Динамо у сезоні 19/20 призначили 8 пенальті, а наступного вже з Луческу – всього 2. Чому Динамо у сезоні до Луческу показали 81 жовту картку, а в наступному – всього 46? Чому суперникам Динамо минулого сезону показали 9 червоних карток, а суперникам Шахтаря – 5?

Минулого сезону, якщо рахунок був нічийним, то у другому таймі гравець суперника Динамо міг отримати дві жовті за 10 хвилин, як, наприклад, у матчі зі Львовом. Або пряму червону вже на 14-й хвилині, як у матчі з Минаєм. Коли Динамо програвало, суперник отримував пряму червону та пенальті у власні ворота, як у матчі з Колосом. Або вилучення та пенальті, як у матчі з Десною. У матчі з Олімпіком було показано одразу дві червоні картки.

Динамо частіше б'є пенальті. Суперники Динамо отримують більше жовтих карток. Гравців Шахтаря вилучають частіше, ніж гравців Динамо. Чому про це не говорить журналіст, експерт Ігор Циганик? Очевидно, що є маніпулювання фактами, коли це вигідно. Тоді треба визнати, що Ігор Циганик – продинамівський експерт, який подає інформацію так, як вигідно Динамо. Якщо Ігор із цим не згоден, то ми сподіваємося на більш об'єктивне подання інформації. З усіма цифрами, а не вибірково. Ми бачимо статистику. І бачимо тенденції. Тож давайте коментувати футбол об'єктивно", – йдеться у заяві Свиридова.

Нагадаємо, Шахтар в гостях обіграв Ворсклу (2:0). На 29-й хвилині поєдинку з поля був вилучений Олів'є Тілль, отримавши другу жовту картку. Ігор Циганик у програмі Циганик Live доволі різко прокоментував суддівство у Полтаві.

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