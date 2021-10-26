"Меня на самом деле обеспокоила эта ситуация. Очень бы не хотелось, чтобы мы возвращались в 2012 год, когда некоторым командам делали зеленый свет на пути к первому месту. Вот очень не хотелось бы. Было или не было удаление Тилля – решает арбитр. Он имел право так определить. Но я боюсь, что те команды, которые будут амбициозны в победе над Шахтером, они будут все матчи заканчивать вдесятером, все будут играть полтора тайма вдесятером против одиннадцати.

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И в такой ситуации, конечно, Шахтер пройдет по чемпионату как по проспекту. Это такой очень нехороший звоночек прозвенел. Очень плохой для нашего украинского чемпионата. Потому что Ворскла имела все основания, играя 11 на 11, не проиграть Шахтеру. И я уверен, что они не проиграли бы. А так, когда 10 на 11 – это небольшой посыл для команд, которые захотят отобрать очки у Шахтера. Это мое видение этой ситуации.

Я опытный в этих историях. Понимаю, что происходит. Думаю, люди, которые помнят 2011, 2012, 2013 годы, прекрасно помнят, когда руками мяча отбивались, а пенальти не ставили. А соперника наказывали за первую же подобную историю в другую сторону. Вот это может быть довольно неприятно.

Это показательный момент, поверьте. Де Дзерби пока далек от своего идеала в Шахтере. Бесспорно, после 0:5 от Реала нужно было где-то подстраховаться, чтобы команда не дай бог не потеряла очки в чемпионате, не отпустила Динамо. Неприятный звоночек, честно говоря ", – отметил Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, Шахтер на выезде обыграл Ворсклу (2:0) – полтавчане играли с 29 минуты в меньшинстве после удаления Оливье Тилля. Эта победа позволила Шахтеру отпустить Динамо в борьбе за первое место – отрыв остался в 3 очка.

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