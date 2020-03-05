Один из лидеров Первой лиги отказался от выхода в УПЛ – президент клуба назвал причину

Президент агробизнеса Олег Собуцкий заявил, что клуб из Подволочиска не будет выступать в УПЛ даже если займет одно из трех первых мест в текущем розыгрыше Первой лиги.

"Какое бы место мы не заняли, – первое, второе или, как ставили задачу перед началом этого сезона, не ниже шестого, – мы в этом году не идем в Премьер-лигу, потому что мы еще не создали базу. У нас сегодня стадион не готов к матчам в УПЛ. Если бы стадион был готов, то мы, конечно, могли бы говорить о повышении в классе.

Президент Ингульца Поворознюк озвучил уровень зарплат в Первой лиге

Мы должны играть на домашней арене, перед своими зрителями. А домашняя арена в этом году еще не готова. Поэтому на сегодня такой цели у нас нет. Даже если мы займем первое, второе, третье место. Все равно кому-то это место, согласно регламенту и спортивному принципу, уступим", – цитирует Собуцкого официальный сайт Агробизнеса.

Отметим, что команда пока занимает 4 место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидера, львовского Руха, только на 2 очка.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами