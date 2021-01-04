"Какие различия между Сергеем Палкиным 2004-го и 2020-го? В понимании многих процессов: футбольных и не футбольных.

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Больше стал в людях разбираться. На ошибках учусь: своих и чужих. Приобрел бесценный опыт, особенно работая с Луческу. Он многому меня научил. С ним я стал железобетонным, непробиваемым", – сказал Палкин в интервью клубному каналу Шахтера.

Напомним, Луческу тренировал Шахтер с 2004 по 2016 гг. Летом 2020-го возглавил главного соперника "горняков" – киевское Динамо.

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