"Які відмінності між Сергієм Палкіним 2004-го і 2020-го? У розумінні багатьох процесів: футбольних і не футбольних.

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Більше став в людях розбиратися. На помилках вчуся: своїх і чужих. Набув безцінного досвіду, особливо працюючи з Луческу. Він багато чому мене навчив. З ним я став залізобетонним, непробивним", – сказав Палкін в інтерв'ю клубному каналу Шахтаря.

Нагадаємо, Луческу тренував Шахтар з 2004 по 2016 роки. Влітку 2020-го очолив головного суперника "гірників" – київське Динамо.

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