"Если бы был выбор, кого бы я пригласил в Шахтер – Месси или Роналду?

Палкин назвал лучшего игрока Шахтера за всю историю

Месси! Он больше подходит под наш стиль игры", – сказал Палкин в интервью клубному телеканалу Шахтера.

Напомним, Шахтер ушел на зимнюю паузу на второй строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 29 очков. От лидера первенства – Динамо – команда Каштру отстает на один пункт. Кроме того, "горняки" вышли из группы Лиги чемпионов и уже в феврале, в рамках 1/16 финала Лиги Европы, померяются силами с израильским Маккаби Тель-Авив.

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