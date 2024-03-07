В годовом отчёте Лестера отмечается, что клуб превысил допустимую планку убытков. Согласно правилам EFL, клубы не могут понести убытки более чем на 97,14 миллиона евро за трехлетний период. Английская футбольная лига решила, что Лестеру следовало представить бизнес-план, чтобы продемонстрировать, как клуб планирует соблюдать лимиты расходов.

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В ответ руководство "лисиц" заявило, что соответствующие финансовые правила к Лестеру не должны применяться, поскольку клуб был в Премьер-лиге. В то же время допустимый лимит убытков для клубов АПЛ составляет 122,8 млн евро. Тем самым Лестер дал понять, что EFL действовала вне своих полномочий.

Если вина клуба Джейми Варди будет доказана, с Лестера могут снять очки и оштрафовать. После 36 туров в Чемпионшипе "лисицы" лидируют в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя (Ипсвич) на 3 очка.

Напомним, что в 2016 году Лестер сенсационно выиграл АПЛ.

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