У річному звіті Лестера зазначається, що клуб перевищив допустиму планку збитків. Згідно з правилами EFL, клуби не можуть зазнати збитків більш ніж на 97,14 мільйона євро за трирічний період. Англійська футбольна ліга вирішила, що Лестеру слід було представити бізнес-план, щоб продемонструвати, як клуб планує дотримуватися лімітів витрат.

Топ-суперники для Ліверпуля і Манчестер Сіті, Челсі пощастило – результати жеребкування чвертьфіналів Кубка Англії

У відповідь керівництво "лисиць" заявило, що відповідні фінансові правила до Лестера не мають бути застосовані, оскільки до нинішнього сезону клуб перебував у Прем'єр-лізі. Водночас допустимий ліміт збитків для клубів АПЛ становить 122,8 млн євро. Тим самим Лестер дав зрозуміти, що EFL діяла поза своїми повноваженнями.

Якщо провину клубу Джеймі Варді буде доведено, з Лестера можуть зняти очки й оштрафувати. Після 36 турів у Чемпіоншипі "лисиці" лідирують у турнірній таблиці, випереджаючи найближчого переслідувача (Іпсвіч) на 3 очки.

Нагадаємо, що у 2016 році Лестер сенсаційно виграв АПЛ.

Арсенал розтрощив Шеффілд, забивши 6 голів – "гармаші" оновили рекорд виїзних погромів, Хаверц і Вайт увійшли до історії