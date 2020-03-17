toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
КОРОНАВИРУС ЕВРО-2020 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Рыбка сравнил ситуацию с коронавирусом в Украине и Азербайджане

17 марта 23:20 76 Читати українською
Рыбка сравнил ситуацию с коронавирусом в Украине и Азербайджане
Александр Рыбка / Фото из открытых источников

Голкипер Сабаила Александр Рыбка рассказал о трудностях, которые вызвала эпидемия коронавируса.

"Ситуация непонятная, находимся в режиме ожидания. Тренироваться нам запретили, поэтому все сидим дома. Проходили ли какие-то процедуры в клубе? Нет, ничего такого не было. Нам лишь посоветовали меньше выходить на улицу.

Костевич рассказал о панике в Лехе из-за коронавируса

В бытовом плане ситуация такая же, как сейчас в Украине: все закрыто. Аэропорт с горем пополам пока работает, хотя говорят, что еще день-два – и перестанет функционировать совсем. Рестораны, кафе – все закрывается. Маркеты, заправки и аптеки работают в стандартном режиме.

Есть ли какой-то дефицит? Я его не заметил, в маркетах есть абсолютно все. Как живется в карантине? Плохо, конечно. Сидишь дома, фактически привязан к дивану. На месте всегда сидеть сложно. Правда, в мире сейчас все в подобной ситуации. Хотелось бы, чтобы это уже скорее прекратилось. Были мысли вернуться в Украину? Конечно же, они меня посещают. Хочется быть дома рядом с семьей. Однако как это сделать, честно говоря, я сейчас не понимаю", – рассказал Рыбка FootBoom.

Напомним, УПЛ приняла решение об остановке чемпионата только сегодня (17 марта).

Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА

blog_ava
УЕФА назвал новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы 2019/20
17 марта
1803
Теги
коронавирус Мир Александр Рыбка Александр Рыбка Сабаил Сабаил Украинцы за рубежом
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
32
мин
Бавария
22:00
Челси
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук