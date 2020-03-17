Костевич рассказал о панике в Лехе из-за коронавируса

Евро-2020 — 20:20 153
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Евро-2020 перенесено, Украина с риском остаться без Шевченко – кто выиграл и проиграл от решения УЕФА
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УАФ объявила официальное решение о дальнейшей судьбе УПЛ и Кубка УкраиныУкраина — 19:00 570
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Відмовити Динамо, щоб увійти в історію Ліги чемпіонів – важкий шлях Йосіпа Ілічіча, який двічі ледь не завершив кар'єруИталия — 17:50 1963
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УЕФА официально подтвердил решение по Евро-2020 – определен план для завершения Лиги наций 2018/19Евро-2020 — 16:45 403
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"Збірна України за рік не постаріє": Мирон Маркевич – про перенесення Євро-2020 і як оберігається від коронавірусуЕвро-2020 — 16:30 323