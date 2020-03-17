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Костевич рассказал о панике в Лехе из-за коронавируса

19:25 78 Читати українською
Костевич рассказал о панике в Лехе из-за коронавируса
Владимир Костевич / Сайт Леха

Защитник польского Леха Владимир Костевич описал настроение команды в условиях пандемии коронавируса.

"В течение последних нескольких дней почти все живут коронавирусом. В раздевалке команды больше говорят о коронавирусе, чем о футболе.

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Некоторые магазины пусты. Таких простых вещей как мыло или макароны ближе к вечеру нет", – признался Костевич в комментарии ПроФутбол.

Напомним, чемпионат Польши стал одним из многих, который принял решение о временной остановке матчей.

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Теги
коронавирус Украинцы за рубежом Мир Владимир Костевич Владимир Костевич Лех Лех Польша
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