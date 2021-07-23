Полузащитник Сергей Рыбалка снова будет выступать в Украине. По информации Telegram-канала "Бомбардир" 31-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с Александрией.

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Напомним, последней командой украинца был Сивасспор, который он покинул в конце сезона. Из-за травм большую часть прошлой кампании он пропустил.

Кроме турецкого клуба Рыбалка успел поиграть за харьковский Арсенал, киевское Динамо и чешский Слован. За сборную Украины провел 6 матчей. Transfermarkt оценивает игрока в 175 тысяч евро.

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