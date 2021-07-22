Александрия объявила о назначении генерального директора – руководителем стал 23-летний сын президента клуба
"Желто-черные" накануне старта нового сезона доукомплектовали руководящее звено клуба.
Новым генеральным директором Александрии стал Иван Кузьменко, сообщает официальный сайт "горожан".
Шаран: К уходу из Александрии готовился еще зимой
23-летний сын президента Александрии Сергея Кузьменко, ранее работавший финансовым менеджером в группе компаний "Агровиста", будет отвечать за формирование стратегии и вектора развития клуба, заниматься общим руководством и контролем футбольной деятельности.
Директор Александрии Дмитрий Китаев будет оставаться на своем посту и заниматься обеспечением функционирования клуба.
К слову, в новом сезоне УПЛ "черно-желтые" стартуют уже в ближайшее воскресенье – 25 июля подопечные Юрия Гуры на выезде встретятся с Зарей.
Шахтар готує прорив у жіночому футболі: тренер – екс-хавбек Зорі, нестримна бомбардирка і розгром 16:0