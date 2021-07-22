Новым генеральным директором Александрии стал Иван Кузьменко, сообщает официальный сайт "горожан".

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23-летний сын президента Александрии Сергея Кузьменко, ранее работавший финансовым менеджером в группе компаний "Агровиста", будет отвечать за формирование стратегии и вектора развития клуба, заниматься общим руководством и контролем футбольной деятельности.

Директор Александрии Дмитрий Китаев будет оставаться на своем посту и заниматься обеспечением функционирования клуба.

К слову, в новом сезоне УПЛ "черно-желтые" стартуют уже в ближайшее воскресенье – 25 июля подопечные Юрия Гуры на выезде встретятся с Зарей.

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