Півзахисник Сергій Рибалка знову виступатиме в Україні. За інформацією Telegram-каналу Бомбардир 31-річний футболіст найближчим часом підпише контракт з Олександрією.

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Нагадаємо, останньою командою українця був Сівасспор, який він покинув у кінці сезону. Через травми більшу частину минулої кампанії він пропустив.

Окрім турецького клубу Рибалка встиг пограти за харківський Арсенал, київське Динамо і чеський Слован. За збірну України провів 6 матчів. Transfermarkt оцінює гравця у 175 тисяч євро.

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