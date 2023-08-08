Новачко черкаського клубу Сергій Рибалка вибув з гри на невизначений час.

Півзахисник ЛНЗ Сергій Рибалка зазнав ушкодження у стартовому матчі нового сезону УПЛ проти Чорноморця і змушений був просити заміну. За інформацією Sport.ua, травма виявилась значно серйознішою, ніж здавалось спочатку.

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Екс-хавбек збірної України вже пропустив поєдинок 2-го туру з Минаєм і точно не зможе допомогти у протистоянні з Кривбасом, що відбудеться 13 серпня. За інформацією джерела, медперсонал ЛНЗ докладає зусиль, аби Рибалка повернувся у стрій до матчу 4-го туру з Поліссям.

Нагадаємо, Сергій став гравцем ЛНЗ на правах вільного агента після того, як покинув Олександрію цього літа. Черкащани після 2-х турів йдуть у турнірній таблиці УПЛ на шостій сходинці (набравши 3 очки).

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