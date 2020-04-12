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Рыбалка определился, чем будет заниматься после окончания карьеры

06:30 46 Читати українською
Рыбалка определился, чем будет заниматься после окончания карьеры
Сергей Рыбалка / Фото из открытых источников

Экс-полузащитник Динамо Сергей Рыбак рассказал о своих дальнейших планах.

"Бизнесом заниматься не планирую – не мое это. Хотелось бы быть в футболе. Возможно, стану агентом. Возможно, тренером. Но сейчас куча тренеров, все занято.

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Возможно, попробую себя агентом. Пока такие мысли. Я сразу могу сказать, хороший футболист или нет. С первого взгляда. Я уже общался с определенными людьми, чтобы потом помогли этим заняться.

У меня самого никогда не было постоянного агента. В начале я сам решал, а в Турцию мне помогли попасть. Я не буду обманывать, работая агентом, буду делать все по-честному", – сказал Рыбак в программе Бомбардир.

Напомним, Сергей Рыбалка был игроком Динамо с 2008-го по 2018-й год. На правах аренды выступал за чешский Слован и турецкий Сивасспор, с которым впоследствии подписал полноценный контракт.

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